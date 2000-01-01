20.06 09:45 MIGnews.com

На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На Закарпатье родился ребенок, которого назвали необычным именем Зеленский. Об этом рассказывает ТСН.Ребенок родился в семье ромов, решивших назвать новорожденного в честь президента Украины.Теперь в свидетельстве о рождении малыша написано: Зеленський Евгеньевич Дьопйош. Мальчик появился на свет в конце марта весом 2700 и ростом 50 сантиметров.Зеленский, говорит его мама Магдалина, прекрасно себя чувствует - имеет хороший аппетит и хорошо спит. У него четверо братьев и сестер - Кристиан, Ангелина, Мария и Назар.Мать Зеленского рассказывает, что является поклонником нынешнего президента, а до избрания на пост смотрела программы и фильмы с его участием."У меня просьба к господину Зеленского: очень бы хотела его увидеть. Честно говорю. Смотрю о нем и кино", - говорит мама малыша Магдалина.