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На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский | Фото:20.06 09:45   MIGnews.com

На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский

На Закарпатье родился ребенок, которого назвали необычным именем Зеленский. Об этом рассказывает ТСН.

Ребенок родился в семье ромов, решивших назвать новорожденного в честь президента Украины.

Теперь в свидетельстве о рождении малыша написано: Зеленський Евгеньевич Дьопйош. Мальчик появился на свет в конце марта весом 2700 и ростом 50 сантиметров.

Зеленский, говорит его мама Магдалина, прекрасно себя чувствует - имеет хороший аппетит и хорошо спит. У него четверо братьев и сестер - Кристиан, Ангелина, Мария и Назар.

Мать Зеленского рассказывает, что является поклонником нынешнего президента, а до избрания на пост смотрела программы и фильмы с его участием.

"У меня просьба к господину Зеленского: очень бы хотела его увидеть. Честно говорю. Смотрю о нем и кино", - говорит мама малыша Магдалина.


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