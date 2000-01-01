19.12 19:07 MIGnews.com

Зеленский дал гражданство российскому телеведущему

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Телеведущий Алексей Суханов получил украинское гражданство.Такую новость сам Суханов опубликовал на своей страничке в Facebook.По словам Суханова, указ президент Украины подписал 7 ноября."День моего счастья. Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина: родная, любимая, моя. Спасибо, господин президент, за ваше решение", – написал телеведущий.Алексей Суханов переехал в Украину в 2012 году и ведет на телеканале программу "Говорить Україна".