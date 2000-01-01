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Зеленский дал гражданство российскому телеведущему 19.12 19:07   MIGnews.com

Зеленский дал гражданство российскому телеведущему

Телеведущий Алексей Суханов получил украинское гражданство.

Такую новость сам Суханов опубликовал на своей страничке в Facebook.

По словам Суханова, указ президент Украины подписал 7 ноября.

"День моего счастья. Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина: родная, любимая, моя. Спасибо, господин президент, за ваше решение", – написал телеведущий.

Алексей Суханов переехал в Украину в 2012 году и ведет на телеканале программу "Говорить Україна".


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