19.02 18:26 MIGnews.com
Представитель Украины в Совбезе ООН обратился к россиянам
Представитель Украины Сергей Кислица в завершении своего выступления на Совбезе ООН, обратился к россиянам.
Кислица перешел на русский язык для того, чтобы его, возможно услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее их страны.
В своем обращении он процитировал российского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".
"Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны."
После этого Кислица обратился к представителю России в Совбезе ООН Василию Небензе. Украинский представитель заявил, что ответом на его вопрос будет будет "парад победы" 9 мая в Москве.
"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", – заявил Сергей Кислица.
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