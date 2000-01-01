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Представитель Украины в ООН обратился к россиянам 19.02 18:26   MIGnews.com

Представитель Украины в Совбезе ООН обратился к россиянам

Представитель Украины Сергей Кислица в завершении своего выступления на Совбезе ООН, обратился к россиянам.

Кислица перешел на русский язык для того, чтобы его, возможно услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее их страны.

В своем обращении он процитировал российского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны."

После этого Кислица обратился к представителю России в Совбезе ООН Василию Небензе. Украинский представитель заявил, что ответом на его вопрос будет будет "парад победы" 9 мая в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", – заявил Сергей Кислица.




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