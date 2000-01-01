19.02 18:26 MIGnews.com

Представитель Украины в Совбезе ООН обратился к россиянам

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Представитель Украины Сергей Кислица в завершении своего выступления на Совбезе ООН, обратился к россиянам.Кислица перешел на русский язык для того, чтобы его, возможно услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее их страны.В своем обращении он процитировал российского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны"."Хотят ли русские войны?Спросите вы у тех солдат,что под березами лежат,и пусть вам скажут их сыны,хотят ли русские войны."После этого Кислица обратился к представителю России в Совбезе ООН Василию Небензе. Украинский представитель заявил, что ответом на его вопрос будет будет "парад победы" 9 мая в Москве."Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", – заявил Сергей Кислица.