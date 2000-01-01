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Арахамия прокомментировал обострение конфликта на Донбассе 19.02 17:44   MIGnews.com

Арахамия прокомментировал обострение конфликта на Донбассе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал обострение военного конфликта на Донбассе.

Арахамия выразил свое сомнение относительно правдивости информации, которая поступает в СМИ.

"Сейчас никто не обладает достоверной информации, каким образом это началось. Кто именно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то дает политические оценки этим событиям. На этом не надо манипулировать", -заявил депутат.

Он также призвал общество и СМИ не манипулировать "недостоверной информацией", а ждать решения СНБО Украины.




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