19.02 17:44 MIGnews.com

Арахамия прокомментировал обострение конфликта на Донбассе

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал обострение военного конфликта на Донбассе.Арахамия выразил свое сомнение относительно правдивости информации, которая поступает в СМИ."Сейчас никто не обладает достоверной информации, каким образом это началось. Кто именно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то дает политические оценки этим событиям. На этом не надо манипулировать", -заявил депутат.Он также призвал общество и СМИ не манипулировать "недостоверной информацией", а ждать решения СНБО Украины.