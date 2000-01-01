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На Зеленского набросилась пациентка больницы 19.02 22:45   MIGnews.com

На Зеленского набросилась пациентка больницы

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую больницу на него с обвинениями в предательстве набросилась разгневанная пациентка.

В то время, когда глава государства проходил по больничному коридору в сопровождении руководства больницы и охраны, неустановленная женщина начала выкрикивать в его адрес обвинения в предательстве.

Также разгневанная пациентка эмоционально задавала вопросы, почему на линии соприкосновения на Донбассе продолжают гибнуть люди.



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