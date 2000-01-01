19.02 20:32 MIGnews.com

Пять стран ЕС поддержали Украину

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18 февраля возле Золотого прошел напряженный бой сил ВСУ с боевиками. После заседания Совета безопасности ООН пять стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины. Германия, Бельгия, Эстония, Франция и Польша в своем заявлении признали, что Россия нарушает принципы международного права, предоставляя финансовую и военную поддержку Л/ДНР."Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - подчеркивается в заявлении.Страны также осудили оккупацию Крыма.