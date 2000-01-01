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МИД Украины выступил против консула-антисемита 18.12 08:36   MIGnews.com

МИД Украины выступил против консула-антисемита

Министерство иностранных дел Украины подало в Верховный суд кассационную жалобу, оспаривающую восстановление на дипломатической службе консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, уволенного за свои антисемитские и нацистские высказывания.

В 2018 году Марущинец, размещавший в социальных сетях антисемитские и нацистские высказывания, на основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, был уволен за нарушение присяги государственного служащего.

Впоследствии уволенный консул обжаловал свое увольнение в Шестом апелляционном административном суде, который, пересмотрев дело, решил возобновить Марущинца на прежней должности, а также обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, составившую около 230 тысяч гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.


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