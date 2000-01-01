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Дубилет рассказал о количестве покинувших Украину граждан 18.12 11:37   MIGnews.com

Дубилет рассказал о количестве покинувших Украину граждан

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в период с 2010 по 2019 год Украину покинули 4 миллиона граждан.

Согласно данным по миграции, опубликованным Дубилетом в своем Telegram-канале, в октябре 2019 года число людей, эмигрировавших за границу с 2010 года, составляет 4 миллиона человек.

Также Дубилет отметил ярко-выраженный циклический характер миграции, имеющей постоянную тенденцию к возрастанию.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - добавил министр.

По словам Дубилета, безвизовый режим с Евросоюзом не оказал существенного влияния на показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - написал он.


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