Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Украинский учебник по географии: евреи - выходцы из Галичины 18.05 11:23   MIGnews.com

Украинский учебник по географии: евреи - выходцы из Галичины

В рекомендованном Министерством образования и науки Украины учебнике по географии для учеников 8 класса утверждается, что французы и евреи могли прийти на свои земли из украинского региона Галичина.

"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице скандального учебного пособия. Об этом сообщает издание "Страна".

Также, авторы учебника заявляют, что белорусы, болгары и русские не являются славянскими народами.

"Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - написано в учебнике.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:44
В Швеции произошло сильнейшее землетрясение в истории страны
18:39
В Хадере от сильной жары скончался мужчина
18:21
Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19
18:11
Ганц назначил нового генерального директора минобороны
17:46
Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины
17:15
Мандельблит осудил "ложные обвинения" против прокуроров
17:11
Комиссию по алие и абсорбции возглавит депутат Яхадут а-Тора
17:08
70% цепочек заражения COVID-19 в Израиле ведут в США
17:05
Развозов потребовал сохранить Комиссию по алие и абсорбции
17:00
Кто хозяин на юге Сирии
16:50
Школы отменяют занятия из-за необходимости носить маски
16:39
Израиль: школа в условиях коронавируса
16:25
Пять членов одной из семьи из Тель-Авива заразились COVID-19
16:12
Китай направил делегацию в Израиль после смерти посла
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  