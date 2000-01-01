18.05 11:23 MIGnews.com

Украинский учебник по географии: евреи - выходцы из Галичины

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В рекомендованном Министерством образования и науки Украины учебнике по географии для учеников 8 класса утверждается, что французы и евреи могли прийти на свои земли из украинского региона Галичина."… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице скандального учебного пособия. Об этом сообщает издание "Страна".Также, авторы учебника заявляют, что белорусы, болгары и русские не являются славянскими народами."Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - написано в учебнике.