Украина собирается подать в суд на Иран

Украина может подать в Международный суд ООН, в случае, если переговоры с Ираном по поводу сбитого над Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ не приведут к каким-либо результатам.
Также планируют обратиться в суд и другие страны, граждане которой погибли в той авиакатастрофе.
"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью изданию "Радио Свобода".
Енин надеется, что иранские власти выполнят свои международные обязательства по передаче другой стране бортовых самописцев.
"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. ", - добавил заместитель министра.