Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Украина собирается подать в суд на Иран 18.05 13:08   MIGnews.com

Украина собирается подать в суд на Иран

Украина может подать в Международный суд ООН, в случае, если переговоры с Ираном по поводу сбитого над Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ не приведут к каким-либо результатам.

Также планируют обратиться в суд и другие страны, граждане которой погибли в той авиакатастрофе.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью изданию "Радио Свобода".

Енин надеется, что иранские власти выполнят свои международные обязательства по передаче другой стране бортовых самописцев.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. ", - добавил заместитель министра.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Тегеране приговорил к шести годам лишения свободы 61-летнюю ученую-антрополога Фарибу Адельху.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:44
В Швеции произошло сильнейшее землетрясение в истории страны
18:39
В Хадере от сильной жары скончался мужчина
18:21
Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19
18:11
Ганц назначил нового генерального директора минобороны
17:46
Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины
17:15
Мандельблит осудил "ложные обвинения" против прокуроров
17:11
Комиссию по алие и абсорбции возглавит депутат Яхадут а-Тора
17:08
70% цепочек заражения COVID-19 в Израиле ведут в США
17:05
Развозов потребовал сохранить Комиссию по алие и абсорбции
17:00
Кто хозяин на юге Сирии
16:50
Школы отменяют занятия из-за необходимости носить маски
16:39
Израиль: школа в условиях коронавируса
16:25
Пять членов одной из семьи из Тель-Авива заразились COVID-19
16:12
Китай направил делегацию в Израиль после смерти посла
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  