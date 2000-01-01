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В Ивано-Франковске уволили полковника за `перепись` евреев 18.05 21:02   MIGnews.com

В Ивано-Франковске уволили полковника за "перепись" евреев

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка после того, как тот потребовал от еврейской общины города Коломыя предоставить список ее членов, а также попросил добавить в списки всех студентов-евреев, учащихся в местных вузах.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть провести перепись евреев", - сообщил депутат.

По словам Дубинского, полковник был уволен с должности 15 мая.

"От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию", - написал депутат "Слуги народа".




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