18.05 10:22 MIGnews.com

Порошенко назвал условие снятия санкций с России

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает 112.Украина.По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как "последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины".Как сообщает Интерфакс, Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. "Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", – утверждает президент.17 мая вступил в силу указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru. В документе предусмотрен запрет для провайдеров предоставлять услуги по доступу к этим ресурсам.Эксперты считают, что на реализацию этих требований понадобится значительное время и средства. Тем временем в сети активно распространяются инструкции по обходу блокировки.Действия украинских властей раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.