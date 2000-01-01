Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












18.05 10:22   MIGnews.com

Порошенко назвал условие снятия санкций с России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов к пересмотру решения о санкциях против России, когда та прекратит агрессию. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, передает 112.Украина.

По словам главы государства, это произойдет сразу после того, как "последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины".

Как сообщает Интерфакс, Порошенко также сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны с Россией. "Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", – утверждает президент.

17 мая вступил в силу указ Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В обнародованных списках свыше полутора тысяч физических и юридических лица, в основном из России. Среди них — "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru. В документе предусмотрен запрет для провайдеров предоставлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Эксперты считают, что на реализацию этих требований понадобится значительное время и средства. Тем временем в сети активно распространяются инструкции по обходу блокировки.

Действия украинских властей раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:33
ДТП в Турции: пострадали украинцы, а не россияне
11:09
Король Нидерландов секретно работает пилотом авиалайнера
10:50
В Бразилии депутаты требуют объявить импичмент президенту
10:38
В Турции перевернулся автобус с россиянами
10:32
Сирийские беженцы "подключились" к солнечной энергии
10:07
Тель-Авив: полицейская задержала пять гангстеров
10:01
Маргалит "приятно удивлен" встречей с королем Иордании
09:27
Госархив опубликует материалы шестидневной войны
09:12
ЦАХАЛ конфисковал деньги семей убийц трех подростков
09:10
Израиль: что такое бюджетный нумератор
09:05
Скончался народный художник РФ Александр Тихомиров
08:53
Хайфа: из-за битых тарелок обнаружили любовника-палестинца
08:24
Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"
08:01
Информация, раскрытая Трампом, пришла из Иордании
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus