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twitter.com/apukraine 18.05 11:50   MIGnews.com

На Порошенко подали в суд за блокировку российских соцсетей

Юрист "Чугуевской Правозащитной Группы" Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко от 15 мая, которым вводятся санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов.

В тексте иска, который Лихачев опубликовал на своей странице вFacebook, он просит суд признать незаконным данный указ в части нескольких пунктов.

"Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не Одноклассниках и т.д., дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать", – написал Лихачев.

Как сообщалось, Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

Данным решением вводятся санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Доступ ко всем сервисам запрещен на три года.


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