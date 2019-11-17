17.11 15:40 MIGnews.com

Россия возвращает Украине катера

Кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/iqdBlHmyc2 — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 17, 2019

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В воскресенье, 17 ноября, Россия отправила в направлении Украины захваченные в Азовском море катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".Судна вышли из Керчи около 11:30 по местному времени в сопровождении российских кораблей в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.По данным местных СМИ, корабли прошли под Крымским мостом, на полпути остановились, постояв около 5 минут. Позже движение существенно замедлилось.Катера и буксир будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города, 18 октября. Как рассказали в Крыму, соответствующая операция стала возможной на основе российско-украинских договоренностей.К слову, в России уже заявили, что расследование по отношению к этим суднам завершено.Напомним, катера и буксир были захвачены 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Тогда российский корабль протаранил буксир, после чего было применено оружие.В результате в нескольких областях Украины было введено военное положение. В плен попали 24 моряка, которых освободили в рамках по обмену пленными 7 сентября 2019 года.