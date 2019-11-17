Россия возвращает Украине катера

В воскресенье, 17 ноября, Россия отправила в направлении Украины захваченные в Азовском море катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
Судна вышли из Керчи около 11:30 по местному времени в сопровождении российских кораблей в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
По данным местных СМИ, корабли прошли под Крымским мостом, на полпути остановились, постояв около 5 минут. Позже движение существенно замедлилось.
Катера и буксир будут доставлены в порт Одессы. Передача состоится примерно в 96,5 км от города, 18 октября. Как рассказали в Крыму, соответствующая операция стала возможной на основе российско-украинских договоренностей.
К слову, в России уже заявили, что расследование по отношению к этим суднам завершено.