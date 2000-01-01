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Киев: `кровавое` чучело Коломойского брошено под синагогу | Фото:17.10 18:10   MIGnews.com

Киев: "кровавое" чучело Коломойского брошено под синагогу

14 октября неизвестные бросили окровавленное чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского на лестницу синагоги в Киеве.

"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – заявило израильское посольство в Twiiter. "Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.



Об этом первым заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook. Он написал, что на лестницу синагоги имени Бродского в центре Киева "неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской".


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