17.10 18:10 MIGnews.com

Киев: "кровавое" чучело Коломойского брошено под синагогу

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 октября 2019 г.

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14 октября неизвестные бросили окровавленное чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского на лестницу синагоги в Киеве."Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – заявило израильское посольство в Twiiter. "Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.Об этом первым заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook. Он написал, что на лестницу синагоги имени Бродского в центре Киева "неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской".