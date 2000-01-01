17.05 17:21 MIGnews.com

Евросоюз и Украина официально подписали "безвиз"

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В Европарламенте в среду, 17 мая, состоялась официальная церемония подписания визовой либерализации Европейского Союза для Украины.Президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ, который позволит гражданам Украины безвизовый въезд на территории стран Европейского Союза.На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.Подписанное соглашение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего уже через 20 дней вступит в силу. Предполагается, что безвизовый режим для Украины заработает уже с 11 июня.Напомним, что 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Евросоюза, как сообщает УНИАН.