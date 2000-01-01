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В Украине закрыли сообщение между городами и метрополитен 17.03 10:28   MIGnews.com

В Украине закрыли сообщение между городами и метрополитен

Кабинет министров Украины в ходе заседания 16 марта принял решение о временной приостановке с 18 марта железнодорожных, авиа и автобусных междугородных сообщений в стране.

Соблюдение принятых ограничений будет контролировать Нацполиция. Об этом сообщается на официальном на сайте Правительственного портала.

Также принято решение о приостановке работы городского метрополитена в трех городах страны.

"Кроме того, с 17 марта до 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", - добавили в пресс-службе Кабмина.

По данным же пресс-службы премьер-министра, метрополитен будет закрыт с 18 марта. "Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля: перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", - говорится в сообщении.

Городские перевозки наземным транспортом будут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.


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