В Украине закрыли сообщение между городами и метрополитен
Кабинет министров Украины в ходе заседания 16 марта принял решение о временной приостановке с 18 марта железнодорожных, авиа и автобусных междугородных сообщений в стране.
Соблюдение принятых ограничений будет контролировать Нацполиция. Об этом сообщается на официальном на сайте Правительственного портала.
Также принято решение о приостановке работы городского метрополитена в трех городах страны.
"Кроме того, с 17 марта до 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", - добавили в пресс-службе Кабмина.
По данным же пресс-службы премьер-министра, метрополитен будет закрыт с 18 марта. "Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля: перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре", - говорится в сообщении.
Городские перевозки наземным транспортом будут осуществляться при условии наличия до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.