16.05 21:44 MIGnews.com

В Украине запретили георгиевскую ленточку

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Верховная рада Украины запретила использовать георгиевскую ленты – за соответствующий законопроект 16 мая проголосовали 238 из 338 депутатов, зарегистрированных на заседании.Новопринятый закон предусматривает появление статьи 173 в административном кодексе Украины о штрафах и административном аресте за публичную демонстрацию, ношение или изображение георгиевской ленты. В числе прочего запрещается использовать ленту во время массовых мероприятий, в СМИ и произведениях искусства.Так, за первое нарушение закона предусмотрен штраф до 2550 гривен (чуть менее 100 долларов), за повторное нарушение — до 5100 гривен или 15 суток ареста.В то же время закон предусматривает исключения для музеев и ветеранов, имеющих награды с изображением георгиевской ленты.Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что принятие закона будет способствовать "противодействию российской агрессии в Украине", символом которой и является георгиевская лента.