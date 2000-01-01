Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Украине запретили георгиевскую ленточку | Фото: Thinkstock16.05 21:44   MIGnews.com

В Украине запретили георгиевскую ленточку

Верховная рада Украины запретила использовать георгиевскую ленты – за соответствующий законопроект 16 мая проголосовали 238 из 338 депутатов, зарегистрированных на заседании.

Новопринятый закон предусматривает появление статьи 173 в административном кодексе Украины о штрафах и административном аресте за публичную демонстрацию, ношение или изображение георгиевской ленты. В числе прочего запрещается использовать ленту во время массовых мероприятий, в СМИ и произведениях искусства.

Так, за первое нарушение закона предусмотрен штраф до 2550 гривен (чуть менее 100 долларов), за повторное нарушение — до 5100 гривен или 15 суток ареста.

В то же время закон предусматривает исключения для музеев и ветеранов, имеющих награды с изображением георгиевской ленты.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что принятие закона будет способствовать "противодействию российской агрессии в Украине", символом которой и является георгиевская лента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:49
ХАМАС показал фото убийцы Мазена Фукаха
20:13
Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача
19:45
Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР
19:26
Супруги из Иерусалима убили, расчленили и закопали соседа
19:15
Малиновская: Беннет не интересуется образованием
18:54
Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу
18:06
Реакция ВКонтакте и Одноклассников на запрет в Украине
17:50
Охранять Трампа в Израиле будут более 10 000 полицейских
17:05
Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли "мимо кассы"
16:12
Исламское Движение Израиля готовило атаку против солдат
16:09
Порошенко запретил Вконтакте, Яндекс и Одноклассники
15:56
Дэвид Фридман официально стал послом США в Израиле
15:51
СМИ: боевики ИГ готовят нападения на боевые корабли России
15:22
ЦАХАЛ перестанет выдавать солдатам носки и трусы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus