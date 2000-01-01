Реакция ВКонтакте и Одноклассников на запрет в Украине

Так, директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова заявила, что ее команда найдет способ продолжить работу.
"Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллиона украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", — цитирует Жбанову сайт телеканала "112. Украина".
Она назвала Одноклассники", в первую очередь, развлекательной социальной сетью.
"ВКонтакте" также обещали защитить интересы пользователей и партнеров.
"Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров", - заверил пресс-секретарь украинского офиса "ВКонтакте" Влад Леготкин, добавив, что команда "ВКонтакте" всегда обходила политику стороной", и напомнив, что это самая популярная соцсеть в Украине, которую каждый месяц посещают 16 млн. украинцев.
В Mail.Ru Group отметили рост трафика после новости о запрете, а также о том, что с сожалением восприняли эту новость. В компании считают, что санкции, прежде всего, затронут самих украинцев, но вносить изменения в работу на территории Украины они не намерены.
"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", — цитирует компанию РИА "Новости".