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Украина заблокировала доступ к `Яндексу` и `ВКонтакте` 16.05 16:55   MIGnews.com

Украина заблокировала доступ к "Яндексу" и "ВКонтакте"

На Украине закрыли доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам компании "Яндекс". Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что заблокированы все сервисы "Яндекса".

Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Самим Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться.

Также под санкции попали сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "Звезда", "НТВ-Плюс", ТНТ, ОТР и РЕН.

Санкции введены в действие сроком на три года.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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