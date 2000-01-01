15.09 20:54 MIGnews.com

В Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

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Неустановленные вандалы осквернили памятный знак жертвам Холокоста, установленный на месте массовых расстрелов евреев, совершенных гитлеровцами в Николаевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского.Как написал Долинский на своей странице в Фейсбук, в селе Богдановка, находящемся в Николаевской области Украины, неустановленными вандалами был осквернен памятник, установленный на месте массового расстрела нацистами 54 тысяч евреев. На каменном мемориале вандалы нарисовали краской несколько свастик. Также сообщется, что злоумышленники оставили на месте преступления записку с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского, бывшего министра транспорта Евгения Червоненко и, собственно, Эдуарда Долинского. Помимо угроз вандалы призвали Зеленского не открывать рынок земли в стране, в противном случае злоумышленники пригрозили устроить "новый Холокост".