Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста 15.09 20:54   MIGnews.com

В Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

Неустановленные вандалы осквернили памятный знак жертвам Холокоста, установленный на месте массовых расстрелов евреев, совершенных гитлеровцами в Николаевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского.

Как написал Долинский на своей странице в Фейсбук, в селе Богдановка, находящемся в Николаевской области Украины, неустановленными вандалами был осквернен памятник, установленный на месте массового расстрела нацистами 54 тысяч евреев. На каменном мемориале вандалы нарисовали краской несколько свастик. Также сообщется, что злоумышленники оставили на месте преступления записку с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского, бывшего министра транспорта Евгения Червоненко и, собственно, Эдуарда Долинского. Помимо угроз вандалы призвали Зеленского не открывать рынок земли в стране, в противном случае злоумышленники пригрозили устроить "новый Холокост".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:02
Ривлин ответил на критику Арье Дери
20:40
"Нетаниягу и его окружение хотят сделать Ямину жалкой"
20:22
Жуткая авария под Ярославлем
20:13
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
20:02
В Афганистане убиты два теневых губернатора Талибана
19:33
"Убирайтесь!": вандалы разрисовали офис ЕС в Израиле
19:11
Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ
18:40
"Израиль превращается в расистский режим апартеида"
18:38
Храм, где венчалась Собчак требуют снести
18:10
Кабинет министров одобрил создание нового поселения
17:30
Баскетбольная команда в Канаде выпустила линию хиджабов
17:13
"Евреям нужно разрешить покупать землю на Западном берегу"
16:34
Israel Chemicals увеличит доход на $110 миллинов в год
16:04
США не будут увеличивать военное присутствие в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus