16.03 05:30 MIGnews.com

Украинский "Метинвест": сепаратисты захватили наши активы

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Крупнейший в Украине производитель стали, "Метинвест", заявил в среду, 15 марта, что на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, были захвачены активы из стали и кокса.""Метинвест" не ожидает, что такой захват окажет негативное влияние на осуществление реструктуризации долга", - говорится в сообщении компании.Владельцы облигаций и банки Метинвеста договорились о реструктуризации в прошлом месяце."Метинвест" входит в бизнес-империю богатейшего человека Украины Рината Ахметова. Ранее в среду, 15 марта, DTEK Energy Ахметова также заявила, что ее крупнейшие шахты под контролем сепаратистов."Метинвест" заявил, что "Енакиевский металлургический завод" входит в число захваченных активов.