Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












16.03 05:30   MIGnews.com

Украинский "Метинвест": сепаратисты захватили наши активы

Крупнейший в Украине производитель стали, "Метинвест", заявил в среду, 15 марта, что на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, были захвачены активы из стали и кокса.

""Метинвест" не ожидает, что такой захват окажет негативное влияние на осуществление реструктуризации долга", - говорится в сообщении компании.

Владельцы облигаций и банки Метинвеста договорились о реструктуризации в прошлом месяце.

"Метинвест" входит в бизнес-империю богатейшего человека Украины Рината Ахметова. Ранее в среду, 15 марта, DTEK Energy Ахметова также заявила, что ее крупнейшие шахты под контролем сепаратистов.

"Метинвест" заявил, что "Енакиевский металлургический завод" входит в число захваченных активов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:24
Ученые: предками человека были не обезьяны
03:23
Ученые: Животные могут рассказать о характере хозяина
02:50
NASA: в космосе тяжело заниматься сексом
01:17
Тереза Мэй не станет запрещать в Британии хиджабы
00:31
У пассажирки во время полета взорвались наушники
23:15
Переговоры по Сирии в Астане продлеваются на день
22:37
"Калашников" создаст новый пулемет
21:50
Число погибших в обвале в Эфиопии возросло до 113 человек
21:44
На КПП в Хевроне арестован 17-летний подросток с ножом
21:35
Рекордная явка на выборах в Нидерландах
21:18
Германия: раскрыта ультраправая террористическая группировка
20:54
Видео террористической атаки в Гуш Эцион
20:31
Женщины израильского хай-тека: работа вместо семьи
20:17
Второй взрыв в Дамаске: есть погибшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus