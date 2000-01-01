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Путин о встрече с Зеленским: чего суетиться | Фото: AFP15.11 07:12   MIGnews.com

Путин о встрече с Зеленским: чего суетиться

Личная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита "Нормандской четверки" маловероятна.

Об этом заявил сам российский лидер во время своего визита в Бразилию, передает российское информационное агентство "Интерфакс".

"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", — заявил Путин.


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