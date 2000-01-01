14.11 21:59 MIGnews.com

ООН впервые признала аннексию Крыма агрессией России

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Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором впервые применено определение "агрессия" в отношении украинского полуострова."За" соответствующее решение проголосовали 67 делегатов, против – 23, еще 82 участника – воздержались, сообщает украинское информационное агентство "Укринформ".Инициатором резолюции выступила Украина, еще около 40 стран являются его соавторами. Это уже четвертый документ ООН относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Кроме частей, которые повторяют предыдущие тексты, проект резолюции содержит ряд новых положений. Позицию Украины в комитете представил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.В частности, для оценки ситуации в Крыму впервые предлагается применять термин "агрессия" - согласно резолюции от 1974 года "Определение агрессии". В этом документе, в частности, определено, что агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. При этом ни одно приобретение территории или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.В проекте обновленной резолюции, как и в предыдущих документах, указано, "что захват Крыма силой является незаконным и нарушающим международное право" и "что эти территории должны быть немедленно возвращены".Документ предусматривает, что генеральный секретарь ООН подготовит на следующую, 75-ю сессию Генассамблеи ООН доклад относительно ее выполнения.Читайте также: Всем украинским политзаключенным в РФ и Крыму нужна медпомощь – ДенисоваКроме осуждения пыток со стороны российских властей к политическим заключенным, применяемых с целью получения фальшивых признаний, в документе констатируется: "Оккупация продолжает влиять на реализацию социальных и экономических прав жителей, в том числе детей, пожилых людей и инвалидов".Как и в предыдущих резолюциях, нынешний проект осуждает факты насилия в отношении жителей Крыма. В то же время в нем есть новые положения, в частности о том, что нынешняя "политика и практика Российской Федерации составляют постоянную угрозу и делают невозможным проживание в Крыму и заставляют население выезжать с полуострова".В документе содержится напоминание, что индивидуальные или массовые насильственные перемещения, а также депортация из оккупированных территорий на территорию оккупационного государства или в любую другую страну запрещены международным гуманитарным законодательством."...Российская Федерация проводит политику и практику, направленную на изменение демографической структуры в Крыму", - говорится в документе.При этом уточняется, что "оккупационная власть не может депортировать или перемещать собственное гражданское население на оккупированную территорию".В проекте решительно осуждаются массовое задержание правозащитников под предлогом борьбы с терроризмом и другие формы репрессий в отношении них, в том числе в отношении активистов гражданской инициативы "Крымская солидарность", которая документирует нарушения на полуострове и предоставляет гуманитарную помощь семьям жертв политически мотивированных преследований.Резолюция положительно оценивает освобождение Россией и Украиной удерживаемых лиц 7 сентября 2019 года и "призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются и обеспечить безопасное возвращение их в Украину".В документе осуждаются все старания России легализовать ее попытки аннексировать Крым, в том числе автоматическое навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и изменение демографической структуры населения.Среди требований к России добавилось новое: воздерживаться от ареста или уголовного преследования жителей Крыма за непреступные действия или мнения, высказанные в том числе в комментариях или постах в социальных сетях к оккупации, и освободить всех жителей Крыма, которые были арестованы или заключенные за такие действия.В проекте резолюции также предусмотрено требование к России сотрудничать со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.В документе содержится призыв к странам-членам продолжать адвокацию Украины на двусторонних и многосторонних форумах ради соблюдения прав человека, в том числе путем осуждения нарушений и злоупотреблений в Крыму.По процедуре текст резолюции, одобренный комитетом ГА ООН, должен быть вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи в декабре.Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции относительно нарушения прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассматривает социальные, гуманитарные и культурные вопросы.