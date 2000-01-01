13.04 12:23 MIGnews.com

Новое видео инцидента с пассажиром United Airlines

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Международные СМИ опубликовали новое видео инцидента в самолете United Express, в ходе которого из самолета был силой удален пассажир, заплативший за место.Причиной стал так называемый “овербукинг” - компания продала больше билетов, чем было мест в самолете. Компании надо было снять с рейса пассажиров, чтобы доставить из Чикаго в Луисвилл своих пилотов.Обычно об овербукинге становится известно еще на стадии регистрации или посадки. В этом случае пассажиры уже сидели на своих местах. Представители компании предлагали сначала пассажирам по 400 долларов за отказ от места в самолете, потом по 800 - но все отказались. Тогда был вытянут жребий - и он пал, среди прочих, на 69-летнего врача Дэвида Дао. Трое других пассажиров согласились покинуть самолет.Дао наотрез отказался покидать самолет, заявив: “У меня завтра утром прием, первый пациент придет в восемь утра”.В конце концов представители компании позвали полицейских. Дао, качая головой сказал: “Нет, я никуда не пойду. Можете тащить меня силой, Я никуда не пойду. Я остаюсь здесь”.Тогда офицеры сказали ему: “Вы сами все делаете для себя труднее”. Дао ответил: “Да, я знаю, но я скорее предпочту сесть в тюрьму”. Дао сказал, что у него был длинный перелет, что он летит из Лос-Анджелеса, и что он находится в пути почти сутки.Дао до сих пор находится в больнице - он получил ранение лица в тот момент, когда его вытаскивали из самолета.United четыре раза извинилась за инцидент, обещала прекратить использование полицейских для вывода пассажиров из самолета, и возместила всем пассажирам рейса, на котором летел Дао полную стоимость билетов.Акции компании вчера упали на 4,4%, и она потеряла в стоимости почти на миллиард долларов. Дэвид Дао, между тем, готовит иск к компании.