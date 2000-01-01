Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Новое видео инцидента с пассажиром United Airlines 13.04 12:23   MIGnews.com

Новое видео инцидента с пассажиром United Airlines

Международные СМИ опубликовали новое видео инцидента в самолете United Express, в ходе которого из самолета был силой удален пассажир, заплативший за место.

Причиной стал так называемый “овербукинг” - компания продала больше билетов, чем было мест в самолете. Компании надо было снять с рейса пассажиров, чтобы доставить из Чикаго в Луисвилл своих пилотов.

Обычно об овербукинге становится известно еще на стадии регистрации или посадки. В этом случае пассажиры уже сидели на своих местах. Представители компании предлагали сначала пассажирам по 400 долларов за отказ от места в самолете, потом по 800 - но все отказались. Тогда был вытянут жребий - и он пал, среди прочих, на 69-летнего врача Дэвида Дао. Трое других пассажиров согласились покинуть самолет.

Дао наотрез отказался покидать самолет, заявив: “У меня завтра утром прием, первый пациент придет в восемь утра”.

В конце концов представители компании позвали полицейских. Дао, качая головой сказал: “Нет, я никуда не пойду. Можете тащить меня силой, Я никуда не пойду. Я остаюсь здесь”.





Тогда офицеры сказали ему: “Вы сами все делаете для себя труднее”. Дао ответил: “Да, я знаю, но я скорее предпочту сесть в тюрьму”. Дао сказал, что у него был длинный перелет, что он летит из Лос-Анджелеса, и что он находится в пути почти сутки.

Дао до сих пор находится в больнице - он получил ранение лица в тот момент, когда его вытаскивали из самолета.

United четыре раза извинилась за инцидент, обещала прекратить использование полицейских для вывода пассажиров из самолета, и возместила всем пассажирам рейса, на котором летел Дао полную стоимость билетов.

Акции компании вчера упали на 4,4%, и она потеряла в стоимости почти на миллиард долларов. Дэвид Дао, между тем, готовит иск к компании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:20
Эйлат: сын въехал на авто в палатку, в которой спала мать
13:09
Бригада Голани эвакуирует сирийских раненных  
12:52
Сирия – ООН: Израиль напрямую поддерживает ISIS
12:26
В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде
12:08
Обменянный по сделке Шалита взят при ограблении в Раанане
11:52
КНР: сила не решит проблему Северной Кореи
11:29
В Париже подожгли штаб-квартиру Марин Ле Пен
11:10
Либерман призвал к бойкоту Гаарец
10:59
СМИ: Трамп создал команду для продвижения мирных переговоров
10:35
Сафронков отчитал постпреда Великобритании  
10:28
Йоси Кляйн: мне не за что извиняться
10:17
СМИ: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
10:02
Лавров после встречи с Тиллерсоном понимают друг друга лучше
09:59
Индия намерена приобрести 8 000 израильских ракет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus