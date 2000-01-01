12.11 15:16 MIGnews.com

Суд признал незаконным увольнение консула-антисемита

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Уволенный из Министерства иностранных дел Украины за ксенофобские высказывания бывший консул Украины в Германии Василий Марущинец оспорил в апелляционном суде решение о своем увольнении.Марущинец на своей странице в Facebook выразил благодарность ряду украинских гражданских организаций, оказавшим ему поддержку в ходе судебного процесса. Помимо этого, он увидел некоторый символизм в том, что решение суда было принято в 101-ю годовщину окончания Первой мировой войны.Сообщается, что в 2018 году, будучи консулом Украины в Германии, Марущинец отметился публикацией антисемитских постов, а также размещал фотографии торта, изготовленного в виде запрещенной во многих странах мира книги Адольфа Гитлера "Майн кампф".