12.10 22:37 MIGnews.com

Элладская церковь признала ПЦУ: в Москве недовольны

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Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии православной церкви Украины (ПЦУ).Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в социальной сети Facebook."Сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", — написал Епифаний.В свою очередь заместитель председателя отдела внешних церковных связей московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что Священный Синод РПЦ оценит решение греческой церкви о признании автокефалии ПЦУ с точки зрения будущих межцерковных отношений между Москвой и Афинами."Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", – заявил российский церковник.