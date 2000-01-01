Элладская церковь признала ПЦУ: в Москве недовольны
Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в социальной сети Facebook.
"Сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", — написал Епифаний.
В свою очередь заместитель председателя отдела внешних церковных связей московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что Священный Синод РПЦ оценит решение греческой церкви о признании автокефалии ПЦУ с точки зрения будущих межцерковных отношений между Москвой и Афинами.
"Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", – заявил российский церковник.