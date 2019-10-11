12.10 18:11 MIGnews.com

"Творца" антисемитского граффити в Умани уже задержали

In #Uman, not far away from Rabbi Nachman's grave. #Antisemites painted a graffiti of the biggest murderer of Jews in History. #NeverAgain begins by fighting any kind of #Antisemitism as defined by @TheIHRA#Ukraine should strongly condemn and bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/6vK59IMkGp — Joel Lion (@ambassadorlion) October 11, 2019

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Посол Израиля в Украине Джоэль Лион поблагодарил украинские власти за оперативную реакцию на антисемитскую выходку в Умани.Об этом он написал в социальной сети Twitter, приложив фото закрашенного антисемитского граффити.Отметим, полиция уже задержала мужчину, который разрисовал стены. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая уже в течение часа установили подозреваемого. Теперь "художнику" светит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба полиции Черкасчины.Ранее Лион разместил в социальной сети Twitter фотографию бетонного забора, на котором изображен Адольф Гитлер и размещена надпись на немецком языке: "Репутацию легко потерять, но трудно заслужить".Посол попросил украинские власти осудить этого проявление антисемитизма и привлечь виновных к ответственности.Напомним, в пятницу, 11 октября, в Умани на одной стен на территории компактного проживания брацлавских хасидов, появилось антисемитское графити. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.