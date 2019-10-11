"Творца" антисемитского граффити в Умани уже задержали

Отметим, полиция уже задержала мужчину, который разрисовал стены. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая уже в течение часа установили подозреваемого. Теперь "художнику" светит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба полиции Черкасчины.
Ранее Лион разместил в социальной сети Twitter фотографию бетонного забора, на котором изображен Адольф Гитлер и размещена надпись на немецком языке: "Репутацию легко потерять, но трудно заслужить".
Посол попросил украинские власти осудить этого проявление антисемитизма и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в пятницу, 11 октября, в Умани на одной стен на территории компактного проживания брацлавских хасидов, появилось антисемитское графити. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.