12.05 12:19 MIGnews.com

Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили

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Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что причиной его увольнения стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Трамп отправил Коми в отставку 9 мая. В Белом доме отметили, что это произошло из-за "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства глава государства сообщил, что принял такое решение после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.СМИ сообщают, что по версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе, всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить его лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".В Белом доме заявили, что эта информация не соответствует действительности.В прощальном письме после отставки Коми заявлял, что глава государства может уволить главу ФБР "по любой причине или без причины вовсе", и подчеркивал, что не собирается "тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение".