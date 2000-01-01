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Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили 12.05 12:19   MIGnews.com

Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили

Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что причиной его увольнения стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Трамп отправил Коми в отставку 9 мая. В Белом доме отметили, что это произошло из-за "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства глава государства сообщил, что принял такое решение после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

СМИ сообщают, что по версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе, всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить его лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".

В Белом доме заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В прощальном письме после отставки Коми заявлял, что глава государства может уволить главу ФБР "по любой причине или без причины вовсе", и подчеркивал, что не собирается "тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение".
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