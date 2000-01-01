12.01 17:13 MIGnews.com
Украина: массовая драка между евреями и местными в Умани
Четверо евреев получили легкие ранения в украинском городе Умань в результате потасовки с местными жителями.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 10 января, сообщает JewishNews.com.ua.
В докладе говорится, что между четырьмя евреями и 30 жителями города завязалась драка. Инцидент начался с конфликта между евреем и неевреем. Позже в спор ввязались друзья зачинщиков.
Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Об арестах не сообщается.
Около 40 000 евреев из Израиля и других стран ежегодно приезжают в Умань на Еврейский Новый год. Они собираются на месте захоронения рабби Нахмана, основателя хасидского движения Бреслова.
Умань также имеет постоянное еврейское население в несколько сотен человек, почти все из Израиля.
Трения между нееврейским населением Умани и еврейскими местными жителями и туристами привели к многочисленным случаям насилия, некоторые из которых были антисемитскими.
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