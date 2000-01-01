11.12 20:00 MIGnews.com

Зеленский отругал Лаврова на "нормандском саммите"

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал Дмитрию Гордону как Зеленский во время "нормандского саммита" отругал Сергея Лаврова, главу МИД РФ.По словам Авакова, президента Украины взбесило то, что все его слова Лавров сопровождал покачиванием головы."Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: да, господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете",- рассказал министр.