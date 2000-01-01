12.09 04:25 MIGnews.com

Резня во Флориде: 5 пострадавших

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В среду 11 сентября в американском городе Таллахасси, что во Флориде, на территории компании Dyke Industries мужчина напал с ножом на людей.В результате происшествия пострадали 5 человек.Отмечается, что прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 5 раненых человек, которые были сразу же госпитализированы в местную больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии.Подозреваемого задержали. Мотивы преступления пока неизвестны.