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Резня во Флориде: 5 пострадавших 12.09 04:25   MIGnews.com

Резня во Флориде: 5 пострадавших

В среду 11 сентября в американском городе Таллахасси, что во Флориде, на территории компании Dyke Industries мужчина напал с ножом на людей.

В результате происшествия пострадали 5 человек.

Отмечается, что прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 5 раненых человек, которые были сразу же госпитализированы в местную больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. Мотивы преступления пока неизвестны.


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