11.02 08:06 MIGnews.com

В Киеве толпа избила ветерана АТО

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Киеве на Березняках несколько человек избили ветерана АТО. Об инциденте написал в своем Facebook сам пострадавший Николай Ворошнов."Я ехал по главной, а оно выскакивало по праву из-под знака. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", которое сразу "обозначило" наличие огнестрельного оружия", - рассказывает пострадавший.Ворошнов также отметил, что к нападавшим подъехали еще 2 человека и стали его избивать. В результате происшествия Николай получил сломанный зуб и рассечение губы.