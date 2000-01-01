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В Киеве толпа избила ветерана АТО 11.02 08:06   MIGnews.com

В Киеве толпа избила ветерана АТО

В Киеве на Березняках несколько человек избили ветерана АТО. Об инциденте написал в своем Facebook сам пострадавший Николай Ворошнов.

"Я ехал по главной, а оно выскакивало по праву из-под знака. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", которое сразу "обозначило" наличие огнестрельного оружия", - рассказывает пострадавший.

Ворошнов также отметил, что к нападавшим подъехали еще 2 человека и стали его избивать. В результате происшествия Николай получил сломанный зуб и рассечение губы.




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