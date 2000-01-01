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Украина против разведения сил по всей линии соприкосновения 10.02 10:23   MIGnews.com

Украина против разведения сил по всей линии соприкосновения

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе интервью "Радио Свобода" заявил, что украинская сторона выступает против разведения сил и техники по всей линии соприкосновения на Донбассе. По его мнению, полное разведение противоречит минским соглашениям.

Загороднюк также добавил, что Минобороны совместно с Генштабом на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах провело полное исследование этого вопроса.

"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - сказал министр.

По словам главы оборонного ведомства, на данный момент, разведение сил никак не отображается на ситуации с безопасностью в зоне вооруженного конфликта.


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