Эдуард Ставицкий: торговля на крови или король угля ОРДЛО
Угольная блокада оккупированных частей Донецкой и Луганской областей наглядно показала слабость и уязвимость украинской энергетики, пишет anticor.com.ua . По словам вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, из-за дефицита антрацитового угля семь областей нашей страны в ближайшее время могут остаться без отопления и электроэнергии. Многие предприятия Украины уже заявили о сокращении объемов работы, а в Кабмине допускают веерные отключения электроэнергии для населения.
Сегодняшняя ситуация стала следствием того, что вместо развития, модернизации и дифференцирования энергетической отрасли наши чиновники годами выстраивали коррупционные схемы, соревнуясь в искусности выводить государственные средства в офшоры. И хотя украинская энергетика во все времена считалась одной из наиболее коррумпированных сфер народного хозяйства, пиком коррупционного разгула можно считать деятельность Министерства энергетики под руководством Эдуарда Ставицкого.
Шлейф Юры Енакиевского
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины — личность весьма примечательная и в представлениях не нуждается. Эдуарда Ставицкого не зря называли «главным энергетиком донецких», ведь он умудрился превратить Министерство энергетики целой страны в частный бизнес семьи Януковича. По информации Интерпола, в данный момент экс-глава энергетической отрасли скрывается в Израиле, где после бегства своего патрона Ставицкий получил второе гражданство. Тем не менее его фамилия до сих пор продолжает мелькать в новостях, посвященных многочисленным коррупционным скандалам.
В свое время Ставицкому помогали его давние и не менее одиозные бизнес-партнеры — экс-министр агрополитики Николай Присяжнюк и нардеп Юрий Иванющенко, более известный как Юра Енакиевский. Именно с последним Ставицкого объединяют прочные коррупционные связи, начиная от махинаций на энергетическом рынке и заканчивая банальной контрабандой через Одесскую таможню, а после начала военных действий на Востоке Украины еще и через границы оккупированного Крыма и зоны АТО.
Следует заметить, что у сепаратистов к Эдуарду Ставицкому особое отношение. В прошлом году в эфире израильского телеканала ILand обнародовали видеоролик, в котором террористы в балаклавах, бряцая автоматами на фоне флага «новороссии», интересовались у бывшего министра энергетики, почему он задерживает им «зарплату». Текст обращения террористов к Ставицкому следующий: «Наше руководство передает вам привет. Почему остановилось финансирование? Кто принял решение – вы или ваши земляки? Назад нам и вам дороги нет, решайте вопрос с финансированием!»
Фраер-неудачник и Курченко-партнер
Впрочем, учитывая репутацию одиозного беглеца, прочная связь экс-министра энергетики с сепаратистами вряд ли может кого-либо удивить. Человек, который передал Януковичу в обход законодательства злополучную резиденцию «Межигорье», занимает третье место в общеукраинском рейтинге наиболее громких налоговых скандалов 2016 года. Помимо всего прочего, Эдуарду Ставицкому приписывают контроль над компанией «БРСМ-Нафта», занимавшей свою нишу в контрабандной схеме младоолигарха Сергея Курченко. Против «БРСМ-Нафта» ГПУ открыла производство из-за неуплаты 1 млрд грн налогов. Также суд наложил арест на оборудование 3 нефтебаз, 41 автозаправочной станции и 4 офисных помещений этой компании. Когда речь заходит о деньгах, Ставитский не остановится ни перед чем. Один пожар на БРСМ в Глевахе, под Киевом унес жизни 6-ти человек, еще 20 пострадали, и все это из-за кустарного производства нефтепродуктов. Другими словами подопечные Ставицкого «бадяжили» топливо, чтобы больше нагреваться на простых людях, продавая им некачественный продукт. В бензин А-92 вместо 30% этилового спирта они подмешивали около 25% метилового спирта. Исследования показали, что часть бензола в этих нефтепродуктах в 3 раза превышала допустимые нормы. В бензин марки А-95е вместо этилового добавляли метиловый спирт в размере 25%. Это подпольное производство и привело к трагедии, забравшей жизни людей.
Но жадного Эдика и это не остановило. Как гласит известная поговорка: жадность фраера сгубила, и Ставицкий - это именно тот случай. И если он думает, что худшее позади, то он крепко заблуждается. Люди с таким прошлым никогда не обретают покой.
А ведь помнится, что после побега Януковича и компании Эдуард Ставицкий отчаянно пытался сохранять невозмутимость. Из собственного кабинета в Министерстве энергетики чиновник утверждал, что бояться ему нечего и уж он-то точно бежать никуда не собирается. Однако после первых же обысков весь патриотизм Ставицкого куда-то улетучился. Министр сбежал из Украины, оставив после себя 42 килограмма честно заработанного золота, лежащего прямо у него в квартире, 4,8 млн долларов на мелкие расходы, а также коллекцию дорогих часов. В Израиле же бывший главный энергетик Украины даже взял себе новые имя и фамилию, назвавшись теперь Натаном Розенбергом.
Однако, если верить народной пословице о том, что «как свинью не назови, хрюкать от этого она не перестанет», смена имени вряд ли повлияет на характер беглого министра энергетики и угольной промышленности Украины. И, что куда хуже. ничто уже не исправит того вреда, который Ставицкий целенаправленно нанес украинской энергетической сфере.
Выстроить энергетику страны под сепаратистов
Масштаб разрушительных действий бывшего министра украинцы ощутили лишь теперь, когда часть территории нашей страны оккупирована террористами. Ведь помимо «стандартных» многомиллиардных офшоров, вывезенных «донецкими» по каналам Министерства энергетики Украины, политика Ставицкого намертво завязала энергетику нашей страны на добыче угля из ныне оккупированных районов Донбасса.
Согласно прогнозному балансу Министерства энергетики Украины, нашей стране необходимо 24,5 млн тонн угля в год, из которых 9 млн тонн приходится на антрацит из ОРДЛО. При этом значительная доля электростанций Украины не просто зависят от антрацитового угля, но и в принципе не смогут работать на каком-либо другом топливе. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, ближайшая альтернатива — это уголь из Южной Африки, то есть из другого конца мира по соответствующей цене. Либо же из самой России, развязавшей против нас военную агрессиию.
Эдуарду Ставицкому еще в 2012 году предлагали начать процесс переоборудования электростанций Украины с устаревшей марки А, которую производят в Донбассе, на более распространенную марку Г. Данный проект предполагал замену оборудования на блоках ТЭС и, предположительно, занял бы около 6 месяцев, однако по понятным причинам министерство Ставицкого даже не стало его рассматривать.
Еще одним важным шагом, который Эдуард Ставицкий зарубил на корню, была необходимость интеграции украинской энергетической системы с европейской при помощи вставок постоянного тока, которые устанавливаются на границе ОЭС Украины и Бурштынского острова. В то время как полная интеграция с Европой требует до 10 лет, этот проект мог быть реализован за 3 года, как раз перед началом российской агрессии. Это позволило бы на выгодных условиях отдавать дешевую электроэнергию «Энергоатома» ночью и импортировать электроэнергию из Европы в случае такой необходимости, как сейчас.
Подобные действия могли бы сегодня обеспечить Украине энергетическую независимость, то есть полный отказ от поставок угля из ОРДЛО. Тем не менее министерство Ставицкого целенаправленно отвергало такие проекты, делая все возможное, чтобы упрочнить зависимость украинской энергетики от угля из Донбасса. Поэтому теперь, чтобы не допустить отключений электроэнергии по всей Украине, наше государство вынуждено торговать с террористами, фактически оплачивая военную агрессию против самих себя. Учитывая заявление бывшего мэра Севастополя о том, что анексию Крыма готовили около 10-ти лет, стоит сделать вывод, что такие персонажи, как Ставицкий готовили почву для вторжения агрессора в Украину. Тем более, что теперь он с новым именем, известный как Натан Розенберг, сидит за границей со ввезенными из Украины кровавыми миллиардами, безопасно для своей жизни сотрудничает с сепаратистами и время от времени записывает интервью для российских пропагандистов. На днях всплыли свежие подробности активизации Ставицкого на временно окупированных территориях, а именно информация о том, что вместе с Курченко они курируют предприятия украинской юрисдикции, которые расположены на временно окупированной территории Донбасса и с 1 марта перешли под “внешнее управление” боевиков ДНР и ЛНР. Более детально мы расскажем об этих схемах в следующем материале.