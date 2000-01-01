09.01 08:54 MIGnews.com

В Украине объявили траур

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Президент Украины Владимир Зеленский постановил огласить четверг, 9 января днем ​​траура в связи с произошедшей в Иране катастрофой пассажирского самолета украинской авиакомпании "МАУ", в результате которой погибли 11 граждан Украины."Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании", - сообщает пресс-служба главы государства.В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины, а также отменяются все развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.