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Взрыв на территории посольства США в Киеве | Фото: Thinkstock08.06 10:18   MIGnews.com

Взрыв на территории посольства США в Киеве

На территории посольства США в Киеве, расположенном в Шевченковском районе, прогремел взрыв в ночь на четверг, 8 июня.

В результате взрыва никто не пострадал, как сообщает полиция столицы Украины на своей странице в Facebook.

"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", как говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в городе Киеве.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.

В настоящее время полиция Киева ведет расследование взрыва и проводит розыск лиц, ответственных за взрыв.

Детали происшествия уточняются.
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