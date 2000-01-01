08.06 10:18 MIGnews.com
Взрыв на территории посольства США в Киеве
На территории посольства США в Киеве, расположенном в Шевченковском районе, прогремел взрыв в ночь на четверг, 8 июня.
В результате взрыва никто не пострадал, как сообщает полиция столицы Украины на своей странице в Facebook.
"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", как говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в городе Киеве.
"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.
В настоящее время полиция Киева ведет расследование взрыва и проводит розыск лиц, ответственных за взрыв.
Детали происшествия уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии