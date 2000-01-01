08.01 06:38 MIGnews.com

Появилось видео крушения украинского Boeing под Тегераном

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Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого по предварительным данным находились 180 пассажиров, разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.Самолет направлялся в Киев, сообщает местное информационное агентство Tasnim.Boeing 737 потерпел крушение якобы из-за технических проблем буквально через четыре минуты после взлета. Кроме того, сообщается, что борт вылетел с часовой задержкой.Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. В то же время, киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении борта возле Тегерана, по-прежнему ожидает его около 08:00.Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый полет он совершил в июне 2016 года.