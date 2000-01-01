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В Иране рухнул самолет Международных авиалиний Украины | Фото: AFP08.01 06:38   MIGnews.com

Появилось видео крушения украинского Boeing под Тегераном

Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого по предварительным данным находились 180 пассажиров, разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Самолет направлялся в Киев, сообщает местное информационное агентство Tasnim.

Boeing 737 потерпел крушение якобы из-за технических проблем буквально через четыре минуты после взлета. Кроме того, сообщается, что борт вылетел с часовой задержкой.



Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. В то же время, киевский аэропорт пока не владеет информацией о возможном крушении борта возле Тегерана, по-прежнему ожидает его около 08:00.

Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый полет он совершил в июне 2016 года.


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