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Америка благодарен Израиль за поддержку удара по Сирии | Фото: Ави Охайон, GPO07.04 21:16   MIGnews.com

Америка благодарна Израиль за поддержку удара по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа поблагодарила Израиль за поддержку ракетного удара, который американская армия нанесла ночью по сирийской авиабазе Шайрат, с которой был определен вылет авиации, что впоследствии атаковала химическим оружием сирийских мятежников.

"И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США", - заявил после этого премьер-министр Израиля Нетаниягу.

Вечером того же дня ему позвонил вице-президент США Майк Пенс.

"От имени президента США Дональда Трампа он поблагодарил его за решительную поддержку Израилем американской операции в Сирии", - сообщили в канцелярии Биньямина Нетаниягу.

Помимо того, Пенс посвятил главу израильского правительства в курс деталей проведенной операции и ее последствий.

В ответ на это Нетаниягу подтвердил необходимость предотвращения распространения и применения химического оружия. Напоследок вице-президент и премьер-министр "подчеркнули силу альянса между Израилем и США".
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