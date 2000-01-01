Америка благодарна Израиль за поддержку удара по Сирии
Администрация президента США Дональда Трампа поблагодарила Израиль за поддержку ракетного удара, который американская армия нанесла ночью по сирийской авиабазе Шайрат, с которой был определен вылет авиации, что впоследствии атаковала химическим оружием сирийских мятежников.
"И в слове и в действии президент Трамп сегодня дал четко и ясно понять, что использование и распространение химического оружия неприемлемо. Израиль полностью поддерживает решение президента США", - заявил после этого премьер-министр Израиля Нетаниягу.
Вечером того же дня ему позвонил вице-президент США Майк Пенс.
"От имени президента США Дональда Трампа он поблагодарил его за решительную поддержку Израилем американской операции в Сирии", - сообщили в канцелярии Биньямина Нетаниягу.
Помимо того, Пенс посвятил главу израильского правительства в курс деталей проведенной операции и ее последствий.
В ответ на это Нетаниягу подтвердил необходимость предотвращения распространения и применения химического оружия. Напоследок вице-президент и премьер-министр "подчеркнули силу альянса между Израилем и США".