06.03 09:37 MIGnews.com

Шмыгаль дополнил свой тезис о подаче воды в Крым

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал дополнение к своему тезису о возобновлении подачи воды в Крым."Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он на своей странице в Facebook.По словам премьера, возобновление подачи воды в настоящее время неосуществимо по техническим причинам."В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - отметил Шмыгаль.Глава правительства добавил, что заключительную часть произнесенной им на ток-шоу реплики не было слышно из-за шума в студии телеканала.