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Шмыгаль высказал свою позицию в вопросе поставок воды в Крым 06.03 07:52   MIGnews.com

Шмыгаль высказал свою позицию в вопросе поставок воды в Крым

Новый глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль высказался в пользу возобновления подачи воды в Крым.

По мнению премьер-министра, если продолжать перекрывать воду, на полуострове возникнет риск гуманитарной катастрофы.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал он в ходе политического ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".


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