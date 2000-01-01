06.03 07:52 MIGnews.com

Шмыгаль высказал свою позицию в вопросе поставок воды в Крым

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Новый глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль высказался в пользу возобновления подачи воды в Крым.По мнению премьер-министра, если продолжать перекрывать воду, на полуострове возникнет риск гуманитарной катастрофы."Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал он в ходе политического ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".