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Коронавирус: в Украине госпитализировали еще двух человек 05.03 21:49   MIGnews.com

Коронавирус: в Украине госпитализировали еще двух человек

В Черновицкой области еще два гражданина Украины были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

"Еще два буковинца сегодня, 5 марта, были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой ОГА.

Оба госпитализированных недавно вернулись из Италии. В настоящее время их анализы переданы в Киев для исследования.


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