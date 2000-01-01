05.03 21:49 MIGnews.com

Коронавирус: в Украине госпитализировали еще двух человек

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В Черновицкой области еще два гражданина Украины были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус."Еще два буковинца сегодня, 5 марта, были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой ОГА.Оба госпитализированных недавно вернулись из Италии. В настоящее время их анализы переданы в Киев для исследования.