В киевском метро ввели усиленный режим безопасности (фото)
В связи с терактом в Санкт-Петербурге киевский метрополитен ввел усиленный режим безопасности, который продлится до 15 мая.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook.
"До 15 мая усилены меры безопасности в столичном метрополитене: на станциях подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Привлечены кинологи. Прошу с пониманием относиться к их работе, ведь все это для нашей безопасности", - написала Блищик.
При этом в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" призвали граждан к бдительности при пребывании в метро, при обнаружении неизвестных предметов не осматривать их самостоятельно, а уведомлять сотрудников на станциях.
При этом Оксана Блищик добавила, что подобные меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения проведения Евровидения-2017.
Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет 9 мая, а второй – 11 мая.