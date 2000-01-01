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В киевском метро ввели усиленный режим безопасности (фото) 04.04 11:46   MIGnews.com

В киевском метро ввели усиленный режим безопасности (фото)

В связи с терактом в Санкт-Петербурге киевский метрополитен ввел усиленный режим безопасности, который продлится до 15 мая.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook.

"До 15 мая усилены меры безопасности в столичном метрополитене: на станциях подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Привлечены кинологи. Прошу с пониманием относиться к их работе, ведь все это для нашей безопасности", - написала Блищик.

При этом в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" призвали граждан к бдительности при пребывании в метро, при обнаружении неизвестных предметов не осматривать их самостоятельно, а уведомлять сотрудников на станциях.

При этом Оксана Блищик добавила, что подобные меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения проведения Евровидения-2017.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 пройдет 9 мая, а второй – 11 мая.


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