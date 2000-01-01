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В Одессе демонтируют последний барельеф маршала Жукову 04.02 14:28   MIGnews.com

В Одессе демонтируют последний барельеф маршала Жукову

В Одессе сносят последний барельеф маршалу Жукову, “ в соответствии с законом “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов”.

Издание Думская сообщает: "Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие )"

Ранее, в октябре 2019, был демонтирован барельеф Жукову на здании одесского военкомата.

Депутат Верховной Рады и глава партии Оппозиционная платформа  - За Жизнь” опубликовал на своей страничке в фейсбук видео сноса в Одессе последнего барельефа памяти маршала Георгия Жукова. 



Политик также пишет в фейсбук: “Совет нынешней власти - не спешите ставить памятники и вешать доски”.

Напомним, что ранее Вадим Рабинович показал украинским властям , что украинцы помнят о роли советских солдат в разгроме нацизма.


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