В Одессе демонтируют последний барельеф маршала Жукову
В Одессе сносят последний барельеф маршалу Жукову, “ в соответствии с законом “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов”.
Издание Думская сообщает: "Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие )"
Ранее, в октябре 2019, был демонтирован барельеф Жукову на здании одесского военкомата.
Депутат Верховной Рады и глава партии Оппозиционная платформа - За Жизнь” опубликовал на своей страничке в фейсбук видео сноса в Одессе последнего барельефа памяти маршала Георгия Жукова.
Политик также пишет в фейсбук: “Совет нынешней власти - не спешите ставить памятники и вешать доски”.