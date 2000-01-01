04.02 14:07 MIGnews.com

Рабинович показал: для украинцев советские солдаты - герои

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сопредседатель партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", народный депутат Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Противостояние" на телеканале NewsOne объяснил аудитории, почему советские воины – это герои-освободители.Политик прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны, которые тот сделал во время мероприятий в честь годовщины освобождения Освенцима."Я послушал. Оказывается, что-то я вообще уже запутался в истории. Получается, это воины УПА освобождали Европу, советских войск там не было, Польша какая-то... Что, с ума сошли совсем уже? Совсем уже историю нам нужно поменять, поменять память нашу?!" – возмутился парламентарий.Непосредственно в прямом эфире он провел своеобразный соцопрос среди зрителей в студии."Я думаю, что многие из вас верят в то, что советская армия победила фашизм. Нам сейчас власть рассказывает, что это неправда. Я попрошу для меня провести маленькую социологию. Те, кто считает, что Украину и всю Европу освободили советские воины. Кто считает, что они – герои. Пожалуйста, встаньте и почтите их минутой молчания", – предложил залу сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.После того как весь зал встал и прошла символическая минута молчания, народный депутат обратился к "слугам народа"."Я хочу обратиться к "слугам народа". Посмотрите на эту социологию. Не на ту, поддельную, что вам присылают, а на эту – реальную. Это то, что народ вам говорит", – резюмировал Вадим Рабинович.