Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Рабинович показал: для украинцев советские солдаты - герои 04.02 14:07   MIGnews.com

Рабинович показал: для украинцев советские солдаты - герои

Сопредседатель партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", народный депутат Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Противостояние" на телеканале NewsOne объяснил аудитории, почему советские воины – это герои-освободители.



Политик прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны, которые тот сделал во время мероприятий в честь годовщины освобождения Освенцима.

"Я послушал. Оказывается, что-то я вообще уже запутался в истории. Получается, это воины УПА освобождали Европу, советских войск там не было, Польша какая-то... Что, с ума сошли совсем уже? Совсем уже историю нам нужно поменять, поменять память нашу?!" – возмутился парламентарий.
Непосредственно в прямом эфире он провел своеобразный соцопрос среди зрителей в студии.

"Я думаю, что многие из вас верят в то, что советская армия победила фашизм. Нам сейчас власть рассказывает, что это неправда. Я попрошу для меня провести маленькую социологию. Те, кто считает, что Украину и всю Европу освободили советские воины. Кто считает, что они – герои. Пожалуйста, встаньте и почтите их минутой молчания", – предложил залу сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

После того как весь зал встал и прошла символическая минута молчания, народный депутат обратился к "слугам народа".
"Я хочу обратиться к "слугам народа". Посмотрите на эту социологию. Не на ту, поддельную, что вам присылают, а на эту – реальную. Это то, что народ вам говорит", – резюмировал Вадим Рабинович.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus