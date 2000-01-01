Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Житель Умани украл жертвенные деньги на могиле Нахмана | Фото:03.10 14:34   MIGnews.com

Житель Умани украл жертвенные деньги на могиле Нахмана

В Умань, в Украине, произошел инцидент на могиле раввина Нахмана из Бреслова. Местный житель вошел в гробницу, замаскировавшись под рабочего, и попыталась опустошить ящик для пожертвований.

Преступник, вероятно, знал, что на следующий день после Рош ха-Шана ящики с благотворительности заполняются деньгами посетителей комплекса гробниц. Свидетели сказали, что мужчина вошел в комплекс гробницы в блестящем жилете рабочего, чтобы не вызывать подозрений.

В какой-то момент он подошел к благотворительному ящику и начал его вычищать. Вскоре он ушел. Однако его остановили и попросили показать карманы, в которых оказались деньги. После этого его отпустили.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:08
Красивейший пляж мира закроют из-за туристов
14:02
В Израиле зафиксировано рекордное количество туристов
13:36
Проблема сжигания мусора в Иудеи и Самарии
13:33
"Какое счастье, что Голан - не начальник Генштаба"
13:19
Нетаниягу начал готовиться к праймериз в Ликуде
13:01
Иран: сорвана попытка ликвидировать генерала Сулеймани
12:41
Яир Голан: и нацисты пришли к власти демократическим путем
12:12
Деми Ловато извинилась за свое "просветление" в Израиле
12:02
Мири Регев: "Яир Лапид продолжает линию своего отца"
11:29
Адвокат Нетаниягу: "Мы уверены - дело закроют"
11:16
НДИ готовится предложить серию спорных законопроектов
11:02
Депутатов правых партий просят не атаковать Либермана
10:48
Эдельштейн о возможности выборов нового лидера Ликуда
10:33
Израильская Академия Велоспорта заменит российскую Катюшу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus