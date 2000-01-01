03.10 14:34 MIGnews.com

Житель Умани украл жертвенные деньги на могиле Нахмана

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В Умань, в Украине, произошел инцидент на могиле раввина Нахмана из Бреслова. Местный житель вошел в гробницу, замаскировавшись под рабочего, и попыталась опустошить ящик для пожертвований.Преступник, вероятно, знал, что на следующий день после Рош ха-Шана ящики с благотворительности заполняются деньгами посетителей комплекса гробниц. Свидетели сказали, что мужчина вошел в комплекс гробницы в блестящем жилете рабочего, чтобы не вызывать подозрений.В какой-то момент он подошел к благотворительному ящику и начал его вычищать. Вскоре он ушел. Однако его остановили и попросили показать карманы, в которых оказались деньги. После этого его отпустили.