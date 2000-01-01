02.11 16:43 MIGnews.com

РПЦ обиделась на главу Элладской церкви

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Российская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви в связи с признанием автокефалии Православной церкви Украины.Об этом сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24"."Это означает, что, когда патриарх Московский Кирилл будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил митрополит Иларион.По его словам, РПЦ прекращает отношение не со всей Элладской церковью, а лишь с ее архиереями, признавшими автокефалию ПЦУ."Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми архиереями, которые не признают "украинский раскол", а такие в Элладской церкви есть", - заявил российский митрополит.Отметим, официальное оглашение соответствующего решения запланировано на воскресение, 3 ноября.