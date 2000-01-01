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В Умани за медпомощью обратились 1600 паломников | Фото:02.10 08:48   MIGnews.com

В Умани за медпомощью обратились 1600 израильтян

Более 1600 человек получили неотложную медицинскую помощь от организации "Ихуд Хацала" в украинской Умани во время празднования Рош ха-Шана.

Добровольцы были размещены в городе и его окрестностях для помощи паломникам, передает "Аруц Шева".

Уточняется, что после оказания первой медпомощи на месте, тех, кто нуждался в дополнительном уходе, доставляли в медицинскую клинику в Умани, которая находится в ведении "Oxford Medical".

"Мы столкнулись с переломами костей, рваными ранами, ушибами разных типов и степеней, одышкой, рядом травм от пневматического и травматического оружия и другими медицинскими проблемами, некоторые из которых требовали транспортировки в местные больницы или больницы в Киеве. В начале праздника один человек был доставлен на вертолете в столичную больницу, так как он нуждался в немедленной госпитализации из-за тяжелого состояния", – сказал после праздников глава клиники Нахи Кляйн.


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