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Рестораторы Нью-Йорка готовы бороться с запретом фуа-гра 01.11 14:35   MIGnews.com

Рестораторы Нью-Йорка готовы бороться с запретом фуа-гра

Власти Нью-Йорка запретили продажу паштета из гусиной печени, или фуа-гра - знаменитого французского деликатеса, который предпочитают многие гурманы во всем мире.

Традиционно фуа-гра производится путем раскармливания кукурузой через зонд гусей и уток, у которых разбухает печень. Из нее затем специальным образом изготавливается паштет.

Защитники животных указывают, что эта практика жестока и причиняет страдания домашней птице. Однако фермеры, которые занимаются производством этого продукта, говорят, что заботятся о своей птице должным образом.

Крупнейший в США производитель фуа-гра, компания Hudson Valley Foie Gras, намеревается оспаривать этот запрет в суде, указывая, что Нью-Йорк приносит треть доходов от продажи их специализированной фермерской продукции.

Попытка запретить этот деликатес увенчалась успехом не во всех штатах.

Рестораторы и любители фуа-гра критикуют это нью-йоркское нововведение.


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