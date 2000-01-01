Рестораторы Нью-Йорка готовы бороться с запретом фуа-гра
Власти Нью-Йорка запретили продажу паштета из гусиной печени, или фуа-гра - знаменитого французского деликатеса, который предпочитают многие гурманы во всем мире.
Традиционно фуа-гра производится путем раскармливания кукурузой через зонд гусей и уток, у которых разбухает печень. Из нее затем специальным образом изготавливается паштет.
Защитники животных указывают, что эта практика жестока и причиняет страдания домашней птице. Однако фермеры, которые занимаются производством этого продукта, говорят, что заботятся о своей птице должным образом.
Крупнейший в США производитель фуа-гра, компания Hudson Valley Foie Gras, намеревается оспаривать этот запрет в суде, указывая, что Нью-Йорк приносит треть доходов от продажи их специализированной фермерской продукции.
Попытка запретить этот деликатес увенчалась успехом не во всех штатах.
Рестораторы и любители фуа-гра критикуют это нью-йоркское нововведение.