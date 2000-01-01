Президент Украины Владимир Зеленский согласовал так называемую "формулу Штайнмайера", которую во вторник, 2 октября, подписал представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой на заседании в Минске.
Об этом заявил сам Зеленский на брифинге в Киеве.
Он также призвал украинцев не бояться сведений, которые распространяются о содержании скандального документа.
«Мы ответили на письмо представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", — заявил Зеленский.
По его словам, выборы на Донбассе будут проходить "добровольно и без применения силы", а "особый статус" регион получит уже после проведения местных выборов, которые должны будут пройти в соответствии с Конституцией Украины.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что на согласование формулы дали свое согласие представители Украины, РФ, ОБСЕ и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".