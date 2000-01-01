Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Украина согласовала `формулу Штайнмайера` | Фото:01.10 21:22   MIGnews.com

Украина согласовала "формулу Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал так называемую "формулу Штайнмайера", которую во вторник, 2 октября, подписал представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой на заседании в Минске.

Об этом заявил сам Зеленский на брифинге в Киеве.

Он также призвал украинцев не бояться сведений, которые распространяются о содержании скандального документа.

«Мы ответили на письмо представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", — заявил Зеленский.



По его словам, выборы на Донбассе будут проходить "добровольно и без применения силы", а "особый статус" регион получит уже после проведения местных выборов, которые должны будут пройти в соответствии с Конституцией Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что на согласование формулы дали свое согласие представители Украины, РФ, ОБСЕ и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Турция о новом вторжении в Сирию: часики тикают
20:48
Видео: расстрел в Галилее  
19:57
О чем сигнализирует нервный тик: раскрыт секрет
19:26
В США рассказали, когда будет объявлен "план Трампа"
19:01
Саудиты передали Рухани послание через лидеров третьих стран
18:36
Египетские разведчики тайком посетили Израиль
17:25
Саад Харири перевел миллионы на счет гламурной модели
17:15
В России объяснили, почему у Заворотнюк неоперабельный рак
16:45
В Израиле примут рабочих из Газы
16:10
Барак о Нетаниягу: "талантливый манипулятор"
15:40
Брат Рухани угодил за решетку
15:23
В финском городке ученик устроил жестокую резню в колледже
14:37
Гособлигации Израиля будут включены в Мировой индекс
14:10
В Тайване обрушился автомобильный мост, есть пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus