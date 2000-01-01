01.10 21:22 MIGnews.com

Украина согласовала "формулу Штайнмайера"

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал так называемую "формулу Штайнмайера", которую во вторник, 2 октября, подписал представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой на заседании в Минске.Об этом заявил сам Зеленский на брифинге в Киеве.Он также призвал украинцев не бояться сведений, которые распространяются о содержании скандального документа.«Мы ответили на письмо представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", — заявил Зеленский.По его словам, выборы на Донбассе будут проходить "добровольно и без применения силы", а "особый статус" регион получит уже после проведения местных выборов, которые должны будут пройти в соответствии с Конституцией Украины.В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что на согласование формулы дали свое согласие представители Украины, РФ, ОБСЕ и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".